Гендиректор МАГАТЕ розповів про постійні обстріли й атаки безпілотників, які збільшують ризик виникнення катастрофи.

Не можна перезапускати реактори ЗАЕС під час війни, вони повинні залишатися в стані "холодної зупинки", поки існують загрози для безпеки атомної станції, як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він зазначив, що ситуація на місці залишається нестабільною.

"Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої із зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, збільшують ризик ядерної аварії", - розповів Гроссі, передає "Укрінформ".

Гендиректор МАГАТЕ згадав про пожежу, яка спалахнула 11 серпня в одній із градирень. І заявив, що цю конструкцію, можливо, доведеться навіть знищити через отримані пошкодження.

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"Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій Агентства, зрозуміло, що жоден реактор не буде перезапущено, поки конфлікт продовжує загрожувати ядерній та фізичній безпеці станції", - заявив Гроссі.

Окремо він додав, що тепер агенція займає активнішу позицію щодо моніторингу ситуації на ЗАЕС і в енергосистемі України, які особливо важливі для безпеки атомних станцій нашої країни.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Україні взимку відключення електроенергії можуть збільшитися. Міністр енергетики відповів, чи будуть українці сидіти по 20 годин без світла.

Крім того, УНІАН повідомляв, що українці, за даними Bloomberg, у знеструмлених містах втрачають довіру до української влади.

"Проблеми з електропостачанням зробили надзвичайно складним завданням дістатися до тринадцятого поверху. Проблема навіть заварити чай, адже все працює на електриці", - заявив один з українських пенсіонерів.

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