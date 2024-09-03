За його словами, станція перебуває на межі відключення електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі напередодні його візиту на окуповану Запорізьку АЕС.

Він розповів про наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури країни російськими балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе, які призвели до тимчасового відключення енергоблоків АЕС від мережі та зниження їхньої потужності, повідомляють в Офісі президента.

Зеленський та Гроссі обговорили посилення ядерної безпеки та розширення мандата спостережних місій МАГАТЕ, агентство також запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні. Гроссі сказав журналістам, що ситуація на найбільшій в Європі атомній електростанції є "дуже крихкою". Він пообіцяв розширити інспекції агентства, включивши в них критично важливі об'єкти електропостачання.

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"Станція знову на межі відключення електроенергії. У нас було вісім таких випадків у минулому. Відключення означає відсутність електроенергії: немає електроенергії, немає охолодження. Якщо немає охолодження, то, можливо, у вас катастрофа", - цитує його AP.

Перевірки МАГАТЕ

Нагадаємо, що раніше Гроссі на запрошення Путіна прибув в Курську область. Він оглянув російську атомну електростанцію, в атаках на яку РФ звинувачувала Україну.

За словами гендиректора агентства, він побачив "сліди атак дронів", однак зараз станція працює "в режимі, дуже близькому до нормального".

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