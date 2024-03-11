За його словами, суспільство ще не звикло до нього, як і він до суспільства.

21-річний воїн Єгор Олійник підписав контракт із ЗСУ, коли йому ледь виповнилося 18. Згодом розпочалася війна. На фронті захисник втратив ногу, але повернувся на передову з протезом.

Як розповів військовослужбовець в інтерв'ю "Телеграфу", він адаптувався до протезу відразу в перший же день. Навчившись ходити, Єгор знову повернувся на фронт, щоб воювати вже на протезі. Загалом же, від моменту поранення й ампутації до повернення на бойові позиції на сході минуло лише п'ять місяців!

"Моя особиста мотивація, по-перше, це помста. Я хочу помститися за ногу. По-друге, в цивільному житті я себе зараз не бачу, поки йде війна. Тим паче, я ще не звик до такого суспільства і вони також до мене не звикли, до людей з інвалідністю не звикли", - сказав Єгор.

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Військовий зазначив, що ходити в штурми на протезі все ж важко. Через поранення він не може швидко бігати. Втім, воїн не втрачає почуття гумору.

"Та є і багато плюсів: нога не мерзне, не треба боятися її промочити, на шкарпетках можна економити", - додав він.

Єгор додав, що він своїм прикладом може надихнути інших військових. Це його теж мотивує.

"І це мені подобається, адже деякі хлопці дивляться на мене і думають, а чим вони гірші за мене? Нічим! Крім того, коли у мене з’являться діти, я буду їм говорити, що їхній тато захищав їх навіть на протезі", - поділився воїн.

Інші новини про військових з протезами

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець Микита Горняк, який втратив ногу на фронті, створив бренд одягу для військових на протезах.

"Я запустив цей бренд - хочу показати приклад іншим хлопцям. Людина яка отримала травму, яка втратила кінцівку або око, або просто не може ходити й буде прикована до візка до кінця життя повинна знати - це не кінець. Це тільки початок. Просто початок чогось нового", - підкреслює Горняк.

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