Уродженець Кадіївки вперше потрапив на фронт у 17-річному віці.

Військовослужбовець Микита Горняк, який втратив ногу на фронті, створив бренд одягу для військових на протезах.

Як повідомляє Радіо Свобода, Горняк – уродженець населеного пункту Кадіївка Луганської області. У 2011 році він поступив у Стахановський промислово-економічний технікум, та у 2014 році захищав диплом вже в окупації. За його словами, він сподівався, що отримає український диплом, але йому відмовили, мовляв, видають тільки зразка "ЛНР". "Сказав їм: "Добре, до побачення...". Мені було 17 років, все усвідомлював… Розумів, що відбувається тому, що брав участь у проукраїнських заходах, які ще відбувались до окупації. Моя родина вся "ватна", у нас абсолютно протилежні погляди. Єдиний хто з такої ж позицію був як я - це мій молодший брат. Під впливом моїх поглядів, виховання він ріс з проукраїнською позицією", - розповів чоловік.

У 2015 році він виїхав в Одесу, всі гроші, що в нього були, це 100 грн. Але у місті йому допомогла вижити людина, яку він майже не знав. У наступному році Горняк пішов служити у ЗСУ за контрактом, до 54-й окремій механізованій бригаді.

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"У мене був контракт три роки. Я одразу попав на "нуль". Це був мій перший такий бойовий досвід. Потім контракт закінчився, я трошечки побув у цивільному житті й знов вирішив служити…", - розповів чоловік.

Тоді він підписав контракт на пів року – служив у лавах 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Звільнився Горняк наприкінці 2021 року та думав, що вже не повернеться до війська, але з’явилися тривожні попередження, що може бути повномасштабне вторгнення. Тому він разом з друзями планував повернутися на службу в інший підрозділ ЗСУ. За його словами, виїжджати планували 25 лютого 2022 року, але не встиг - вторгнення почалося напередодні. Чоловік просто вже не міг дістатися місця дислокації.

"Тому вже вирішив піти на службу в морську піхоту", - пояснив Горняк.

Він воював на Донбасі, та в Авдіївці отримав важке поранення – через "приліт" ворожої міни втратив кінцівку.

Наразі боєць проходить реабілітацію, вчиться ходити з протезом та займається улюбленою справою - створив бренд одягу для військових на протезах.

Микита каже, що у нього не було якихось проблем зі сприйняттям себе таким – без ноги. У нього є подруга, яка займає у його житті дуже велику роль, допомагає йому у відновленні.

"Я запустив цей бренд - хочу показати приклад іншим хлопцям. Людина яка отримала травму, яка втратила кінцівку або око, або просто не може ходити й буде прикована до візка до кінця життя повинна знати - це не кінець. Це тільки початок. Просто початок чогось нового", - підкреслює Горняк.

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