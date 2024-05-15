Юридично питання доставки такого працівника до ТЦК перекладається на керівника підприємства.

З 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію, керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобовʼязаних працівників до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"До 18 травня працює такий механізм: керівник видає наказ щодо оповіщення працівника і може цей наказ, до речі, відправити в ТЦК. Таким чином він знімає з себе відповідальність – тобто далі керівник не відповідає, чи буде військовозобовʼязаний працівник іти до ТЦК, чи ні. Він свою частину юридичного питання виконав – оповістив військовозобовʼязаного працівника, видавши наказ", – пояснив він в ефірі телеканалу "Київ24".

Зараз юридично питання доставки такого працівника до ТЦК перекладається на керівника підприємства.

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"Ще раз хочу наголосити: як це буде на практиці – поки з постановни Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, якісь додаткові механізми доробляти і розробляти. Але враховуючи те, що я зараз бачу перед собою, я думаю, що юридично це буде перекладання відповідальності на керівника. Умовно кажучи, коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник буде зобовʼязаний видати ці повістки під розпис і забезпечити явку військовозобовʼязаних працівників до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається адміністративна відповідальність", – резюмував Федієнко.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, протягом двох місяців усі військовозобовʼязані мають оновити свої дані – це можна зробити як особисто в ТЦК та СП, так і в інший спосіб.

Представник Міноборони Дмитро Лазуткін каже, що з набуттям чинності нового закону про мобілізацію "спокійному життю", яким жила частина українців, "приходить кінець".

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