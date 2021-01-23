Найбільша кількість скарг надійшла зі столиці та Київської області.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за тиждень чинності законодавчого положення про обслуговування споживачів українською мовою отримав 195 скарг і звернень.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рівно тиждень тому, 16 січня, набула чинності стаття 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За ці дні до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг і звернень громадян, найбільша кількість яких - з Києва та Київської області (74), найменша – з півдня та сходу України. Львів’яни надіслали 17 звернень, одесити та харків’яни - по 12", - повідомив Кремінь.

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За його словами, більшість – 117 - звернень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань і сайтів інтернет-магазинів.

"Про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 34 українця, щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою - 25, порушення мовного законодавства в галузі освіти - 4, використання чиновниками недержавної мови - 3", - додав Кремінь.

Кремінь також зазначив, що на телефонну лінію Секретаріату з надання додаткової інформації за минулий тиждень звернулися близько 50 осіб.

Закон про мову: що змінилося у сфері обслуговування

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

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Автор: Богдан Слуцький