Торік у вересні в Одесі затримали двох іноземних наркокур’єрів, а цьогоріч у жовтні – організатора каналу.

Правоохоронці України, Румунії та Німеччини перекрили канал контрабанди іранського героїну до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"У результаті комплексних заходів, які тривали понад рік, вдалося не лише перекрити канал, а й затримати організатора наркотрафіку у Румунії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів, які намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну. Щоб замаскувати товар, зловмисники приховали його у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої партії наркотиків сягала 11 млн доларів за цінами чорного ринку.

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За даними СБУ, тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання.

"І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами. Це дозволило встановити місцеперебування головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії й затримати", - розповіли у спецслужбі.

За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади у зв’язку з агресією РФ – використовував порти Румунії та переміщував вантаж в Україну суходолом.

Наразі у Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання. Його двом "кур’єрам", яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах).

Суд взяв їх під варту. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора України, у липні 2022 року правоохоронні органи Румунії звернулись до українських правоохоронців за допомогою для проведення контрольованої поставки героїну та встановлення всіх причетних до наркотрафіку.

"За результатами цієї контрольованої поставки завдяки міжнародно-правовому співробітництву у вересні 2022 року в Одесі було затримано двох громадян Румунії – учасників транснаціонального наркоугруповання. Наразі обвинувальний акт щодо них вже скеровано до суду", - уточнили у відомстві.

Організатора каналу затримали у жовтні 2023 року правоохоронці Румунії.

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У вересні при в'їзді в Україну затримали чоловіка, який у власному шлунку перевозив кокаїн з Латинської Америки. Товар перед ковтанням було запаковано у спеціальні капсули. Вартість наркотику, який виявили у шлунку чоловіка, 3,5 млн у гривневому еквіваленті.

"Маршрут" контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту.

Бізнес" організувала представниця криміналітету Сумщини разом із спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки. Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями, у яких купував кокаїн та переправляв своїм спільникам в Україну.

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