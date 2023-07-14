Він входив до наркоугруповання, яке завозило еквадорський кокаїн в Україну із країн Європи.

У Львові затримано колишнього поліцейського, який намагався продати понад три кілограми кокаїну за 135 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Зазначається, що затриманий був учасником наркоугруповання, яке нелегально завозило в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи та розповсюджувало його через перевірених дилерів оптовими партіями.

Ним виявився 42-річний житель Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Він разом зі змовниками, серед яких — цивільні особи і службовці митних постів — отримував від іноземних наркоділків "товар" та реалізовував його через налагоджену мережу збуту.

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"Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 тисяч доларів", - розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали колишнього підполковника поліції у Львові під час збуту близько 3,3 кілограма наркотиків. Йому оголосили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Чоловікові загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

За інформацією Державного бюро розслідувань, до повномасштабної війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Однак через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області.

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