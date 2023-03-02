Армія має отримувати гідну зарплату, наголосив він.

1 березня 2023 року було опубліковано оновлені зарплати українських військових. У міністра фінансів України Сергія Марченка запитали, яким він бачить військовий бюджет після завершення повномасштабного вторгнення Росії.

"Я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що утримання власної боєздатної армії - це завдання номер 1 для будь-якої держави, а для нашої особливо", - каже він.

Наявність такого сусіда змушує нас мати боєздатну та повністю укомплектовану армію. Він висловив сподівання, що це буде гідна армія з відповідним рівнем фінансування.

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Міністр наголосив, що лише після закінчення війни стане зрозуміло, скільки нам потрібно коштів на фінансування армії.

Зарплати військових 2023

У Міноборони 1 березня опублікували таблиці з рівнем зарплат військовослужбовців у 2023 році. Документи оприлюднила прес-служба Командування Сухопутних військ.

Ці виплати військові отримуватимуть з лютого 2023-го. У таблиці вказано грошове забезпечення без урахування додаткової грошової винагороди.

Нагадаємо, виплати, згідно з новими правилами, усі військові отримуватимуть вже з березня. Надбавок позбавлять службовців, які перебувають у тилу.

"Мінімалку" для ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників встановлено на рівні не менш як 20 100 гривень. Для рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції - не менш як 17 тисяч гривень.

100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій.

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