Міністр не став уточнювати, що саме буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 18 липня. Це буде вже 14-та зустріч в цьому форматі.

У своїй колонці для LIGA.net міністр зазначив, що після саміту НАТО, який проходив 11-12 липня у Вільнюсі ,він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Проте зустріччю Північноатлантичного Альянсу Резніков залишився задоволений.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав міністр. Водночас він не став уточнювати, що саме буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Відео дня

Зустрічі у форматі "Рамштайн"

На зустрічах у форматі "Рамштайн", перша з яких відбулася у квітні 2022 року, міністри оборони різних країн обговорюють питання надання Україні допомоги для протистояння російському вторгненню.

Загалом таких засідань відбулося вже 13. Останнє проходило в Брюселі 15 червня 2023 року. За його підсумками міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що декілька країн активізували свої зобовʼязання щодо підтримки України. Зокрема, Канада зобов'язалася виділити ще 500 мільйонів доларів на пакет підтримки для України. Водночас Сполучені Штати, Велика Британія, Данія і Нідерланди профінансують закупівлю ракет для засобів ППО.

Були хороші новини і в питанні захисту українського неба. Міністр оборони Олексій Резніков заінтригував заявою про "коаліцію пташок" для ЗСУ. Країни-партнери дали зобовʼязання щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах.

Вас також можуть зацікавити новини: