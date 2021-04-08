Сьогодні на вулицях Києва спостерігається щільний рух. Ускладнюють ситуацію ДТП.

Затори в Києві в четвер вранці, 8 квітня, скували основні магістралі міста та прилеглі вулиці.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

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Ситуація на мостах Києва

Сьогодні вранці найбільші складнощі з проїздом столичними мостами в напрямку правого берега спостерігаються на Дарницькому і Північному мостах.

Також тягнеться міст Метро. Щільно рухається міст Патона.

А ось рух Південним мостом сьогодні більш-менш вільний.

Традиційно затори утворилися на в'їздах і виїздах з мостів.

Ситуація на правому березі Києва

Багатокілометровий затор паралізував рух проспектом Перемоги. Тут затор починається задовго до с.м. "Житомирська" і тягнеться до с.м. "Берестейська". Далі потік машин трохи слабшає, проте "тягнучка" знову починається в районі політехнічного інституту і тягнеться до самого центру.

Червоними від заторів також стали вул. Новокостянтинівська, вул. Скляренка, пр. Бандери, Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська вулиці.

Практично зупинилося перехрестя вул. Борщагівської та Вадима Гетьмана. Пр. Лобановського, вул. Нова і Голосіївський проспект також мають труднощі з трафіком.

Затори на Лівому березі

Найбільший затор сьогодні спостерігається на проспекті Бажана - від Позняків до Південного мосту. Але на Броварському проспекті утворився не менш довгий затор: він тягнеться практично від с.м. "Чернігівська" до Русанівського мосту.

Скупчення транспорту спостерігається на Броварському проспекті перед "Лівобережною" і перед мостом Метро. Також не поспішає вулиця Гната Хоткевича в районі Чернігівської. Затор перед Чернігівською зібрався і на вулицях Братиславська та Миропільська.

Зупинилися також бул. Перова та пр. Визволителів у бік Броварського проспекту.

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Автор: Катерина Лиманська