У центрі Києва 1 грудня можливі обмеження руху транспорту через масові заходи.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в соціальній мережі Facebook.
Зокрема, у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на наступних вулицях:
- Хрещатик;
- Михайлівська;
- Шовковична;
- Лютеранська;
- Круглоуніверситетська;
- Архітектора Городецького;
- Заньковецької;
- Садова;
- Інститутська;
- Липська.
У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути руху.
Ймовірно, ситуацію на дорогах у середу ускладнить сніг, який разом з дощем прогнозують синоптики на ранок першого дня зими.
Підготовка "держперевороту" й протести 1 грудня
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.
Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
Раніше на 1 грудня акції протесту анонсували деякі політичні організації. Також цього дня в парламенті очікується виступ президента Володимира Зеленського.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що, за інформацією Служби державної охорони, завтра підходи до Верховної Ради будуть заблоковані мітингувальниками.