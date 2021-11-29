Раніше Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", - йдеться у повідомленні.

Про хід розслідування буде повідомлено згодом.

Заява Зеленського про підготовку "держперевороту" в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Читайте такожКулеба окреслив найгірший сценарій в разі вторгнення РосіїПрезидент зазначив, що Ахметов зробить велику помилку, якщо воюватиме проти українського народу і держави.

Гучну заяву Зеленського про "держпереворот" прокоментував глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення в Україну, то ця наступальна операція супроводжуватиметься діями з дестабілізації ситуації всередині нашої держави.

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Автор: Леся Лещенко