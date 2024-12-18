ДБР затримало голову КРАІЛ / фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Як повідомила пресслужба ДБР, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Під час досудового розслідування встановили, що очолювана затриманим установа навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційної структури, бенефіціарними власниками якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

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Зазначається, що рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян.

ДБР затримало голову КРАІЛ / фото ДБР

"Під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських веб-ресурсах", - йдеться у повідомленні.

В бюро поінформували, що наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

ДБР затримало голову КРАІЛ / фото ДБР

Крім того, повідомляється, що ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

В бюро також додали, що під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено кокаїн у великих розмірах.

ДБР затримало голову КРАІЛ / фото ДБР

Нагадаємо, 18 грудня поінформовані джерела у правоохоронних органах повідомили УНІАН про затримання голови КРАІЛ Івана Рудого, якого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

4 грудня Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає, зокрема, заборону реклами азартних ігор. Ініціативу підтримали 239 депутатів. 

Згідно із законопроектом буде ліквідовано КРАІЛ і створено замість нього (до 1 квітня 2025 року) новий уповноважений орган.

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