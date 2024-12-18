Повідомляється, що керівника КРАІЛ затримали за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Як повідомила пресслужба ДБР, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Під час досудового розслідування встановили, що очолювана затриманим установа навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційної структури, бенефіціарними власниками якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

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Зазначається, що рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян.

"Під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських веб-ресурсах", - йдеться у повідомленні.

В бюро поінформували, що наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Крім того, повідомляється, що ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

В бюро також додали, що під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено кокаїн у великих розмірах.

Нагадаємо, 18 грудня поінформовані джерела у правоохоронних органах повідомили УНІАН про затримання голови КРАІЛ Івана Рудого, якого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

4 грудня Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає, зокрема, заборону реклами азартних ігор. Ініціативу підтримали 239 депутатів.

Згідно із законопроектом буде ліквідовано КРАІЛ і створено замість нього (до 1 квітня 2025 року) новий уповноважений орган.

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