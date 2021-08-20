Правоохоронці затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 90 тисяч доларів США.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, посадовець вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
Члена Комісії затримано в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
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Для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило та здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів "під прикриттям".
У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди в сумі 90 тис. доларів США.
Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи.
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