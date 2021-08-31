9-річний хлопчик житиме з батьком, братом та сестрою.

В Одесі служба у справах дітей забрала 9-річного сина у жінки, яка перетворила квартиру на звалище. Дитину передали батькові.

Про це пише місцевий сайт usionline.com.

Повідомляється, що у хлопчика є старші брат та сестра, але вони живуть з батьком.

"Перебувати в цій квартирі навіть 5 хвилин важко через жахливий сморід. Важко повірити, що в таких умовах живе мати з малолітньою дитиною. На кухні, здавалося, не прибирали років 10, кімнати – всі у завалах сміття. Прямо в коридорі – величезна калюжа, поруч з якою прив'язаний лабрадор", – наголошується в публікації.

За словами сусідів, горе-мати часто б'є хлопчика та лається матом.

Зазначається, що коли на місце викликали представників служби у справах дітей, жінка забрала сина з собакою та буквально втекла.

"Жити у квартирі дитина не може", – зазначили в службі.

Коли горе-матір все ж знайшли, її вдалося переконати передати хлопчика батькові. Той має намір через суд домагатися позбавлення її батьківських прав.

Автор: Катерина Шварц