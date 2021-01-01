З 1 грудня 2021 року зарплати зростуть ще на 8,4%.

З 1 січня заробітна плата освітян зросла на 20%.

Як повідомили у Відділі зв'язків зі ЗМІ Міністерства освіти і науки, у державному бюджеті на 2021 рік МОН передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж минулого року. «В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що із загальної суми видатків на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік. У МОН уточнюють, що, зокрема, освітня субвенція (заробітні плати освітян) становить 99,65 млрд грн (у 2020 році – 80,9 млрд грн), субвенція на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1,42 млрд грн, субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 1,0 млрд грн (у 2020 році – 0,5 млрд грн).

Також, додають у МОН, передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

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Автор: УНІАН