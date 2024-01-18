Глава держави очікує, що усі українські дипломатичні представники активізують роботи, аби міжнародні партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.

Блокування шляхів обходу західних санкцій - це блокування терору Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами щодо санкцій проти Росії – їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії", - повідомив президент.

Він наголосив, що санкції проти Росії не є абстрактним питанням.

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"Це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу", - відзначив Зеленський.

У цьому зв'язку, сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка.

"Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", - заявив Зеленський.

Росія обходить західні санкції

Раніше розслідування "Української правди" виявило, що Росія з усіх сил намагається замінити західну електроніку та промислове обладнання китайськими або власними аналогами, однак половина імпортованих компонентів для зброї - це все ще продукція західних компаній. При цьому росіяни винаходять все нові і нові схеми обходу санкцій.

Росія купує старі деталі для західних верстатів на маркетплейсах та збирає їх як конструктор.

Видання Business Insider з посиланням на статтю дослідників з Єльського університету Джеффрі Зонненфельда і Стівена Тіана повідомляло, що ситуація в російській економіці далека від стійкої, незважаючи на заяви самого Кремля. Західні санкції і масовий відтік транснаціональних компаній завдали величезних збитків економіці країни. Експерти зазначають, що санкційний тиск потрібно продовжувати, він дає ефект.

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