Президент наголосив, що Україна вистоїть та вижене ворога.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що ворог ще раз спробує зробити так, щоб Новий рік українці зустрічали в темряві.

"Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський не виключив, що, можливо, окупанти планують черговими ударами по містах змусити українців страждати.

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"Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність", - сказав глава держави.

Масований ракетний удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня Росія завдала нового масованого удару по українських містах різних типів ракет. Російськими ракетами під час масованої атаки було уражено об’єкти у десятьох областях. Кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження.

Речник ВПС Юрій Ігнат припустив, що наступний удар росіян може відбутися з більшою кількістю ракет.

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