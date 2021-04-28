Президент звернувся до предстоятелів церков з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, що, за його словами, є єдиним шляхом до подолання пандемії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком стосовно святкування Великодня в умовах карантинних обмежень.

Як передає прес-служба Офісу глави держави, у зустрічі також взяв участь керівник ОП Андрій Єрмак.

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Зеленський звернувся до предстоятелів церков з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це, за його словами, єдиний шлях до подолання пандемії.

«Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації», – зазначив він.

Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу залишається в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року; щоб віряни зберігали дистанцію та надягали захисні маски.

Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення.

Крім того, на зустрічі президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.

Глави церков також подякували за включення священнослужителів разом із соціальними працівниками до другої хвилі вакцинації.

Коронавірус в Україні

В Україні минулої доби виявили майже 9,6 тис. нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли понад 440 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, померли - майже 43,4 тис.

Сьогодні, 28 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про зниження рівня захворюваності на COVID-19 в всіх областях України, але заявив, що на Великдень та травневі свята буде посилено контроль за дотриманням громадянами й установами протиепідемічних заходів.

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Автор: Костянтин Гончаров