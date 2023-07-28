Закон повернуто з підписом президента сьогодні, 28 липня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення дат трьох державних свят, в тому числі Різдва.

Про це йдеться у картці законопроекту №9431. Зокрема, зазначається, що закон повернуто з підписом президента сьогодні, 28 липня.

Закон стосується перенесення дат святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Відео дня

Перенесення свят в Україні

Наприкінці червня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до ст. 73 Кодексу законів про працю України" (№ 9431), яким передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня.

Верховна Рада 14 липня ухвалила цей закон. За прийняття в цілому відповідного президентського законопроекту проголосував 241 народний депутат.

Законом в переліку святкових днів встановлюється, що 15 липня відзначається День Української Державності (раніше - 28 липня).

Також встановлюється, що 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України (раніше - 14 жовтня).

Крім того, законом встановлюється, що 25 грудня в Україні відзначається Різдво Христове. Раніше в Кодексі було вказано, що Різдво в Україні відзначається 25 грудня та 7 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: