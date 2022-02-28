Також з деяких ветеранів знімаються всі санкції.

Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити.

"Тому було ухвалене рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом, будуть звільнені з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що ключове зараз - це оборона.

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