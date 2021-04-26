Президент закликав голів церков звернутися до вірян щодо дотримання протиепідемічних заходів у храмах.

Президент України Володимир Зеленський закликав голів церков звернутися до вірян щодо дотримання протиепідемічних заходів під час відвідування храмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки "СВЯП-2" (сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу) у Чорнобилі.

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"Ми зараз бачили кадри (під час відвідування вірянами храмів у Вербну неділю – УНІАН), де дуже багато людей, де черги до церков стоять – мені здається, що через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля. Ось де є проблема", - сказав Зеленський.

"Я б на місці голів церков звернувся ще раз до всіх людей і сказав їм, щоб усе ж таки вони пам’ятали, що віра дуже важлива, але вона важлива для живих, перш за все", - додав глава держави.

Коронавірус в Україні: статистика й прогнози

19 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що очікує зростання кількості хворих на COVID-19 після великодніх і травневих свят.

За минулу добу в Україні було зафіксовано 5 тис. 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 030 тис. 333 особи. Одужали 1 млн 579 тис. 438 осіб. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 256 тис. 290. Летальних випадків зареєстровано 42 тис. 518.

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Автор: Костянтин Гончаров