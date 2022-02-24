Ситуація контрольована, російські війська несуть втрати.

Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський віддав наказ Збройним силам завдавати максимальних втрат загарбникам.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України", - зазначається у дописі.

Водночас, додали у Сухопутних військах, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з тимчасово окупованою територією Криму.

Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, "надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон".

"Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в районі проведення ООС було збито 5 літаків Повітряно-космічних сил Росії та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

"Верховний Головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед захисників України на даний час немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.