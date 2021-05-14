14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ж у Києві відкрили символічну синагогу «Місце для роздумів» у Бабиному Яру.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування державної стипендії для українців, які рятували євреїв під час Голокосту в часи Другої світової війни.

Читайте такожВ Україні зафіксували сплеск спроб суїциду серед підлітківПро це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на церемонії урочистого відкриття символічної синагоги «Місце для роздумів» у Бабиному Яру.

Церемонія була приуроченою до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, праведників та їхніх родичів.

Зокрема, Єрмак на церемонії відкриття символічної синагоги наголосив, що сьогодні важливо вшанувати пам'ять про людей, які загинули у Бабиному Яру, та подякувати тим, хто рятував їх, ризикуючи власним життям.

«На жаль, слово «війна» і війна як така не зникли з нашого життя», – зазначив він.

Він подякував тим, хто доклав зусиль і зробив можливим відкриття цього «Місця для роздумів».

«Я хотів би подякувати і сказати, що держава зробить все, щоби меморіал у Бабиному Яру став грандіозним, одним із найвеличніших музеїв, місцем пам'яті у світі», - сказав Єрмак.

Він також передав слова подяки та пошани від президента України і повідомив, що глава держави підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для Праведників, українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що символічна синагога «Місце для роздумів» у Бабиному Яру є великим кроком на шляху відновлення пам'яті про всіх, хто загинув у цьому місці у роки Другої світової війни.

«Важливо, що саме тут, безпосередньо у місці трагедії та у місці спочинку загиблих, відкрито символічну синагогу, де кожен зможе духовно згадати загиблих... Переконаний, що меморіальна синагога стане святим місцем, і духовного єднання, і братського діалогу», - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у Києві у Бабиному Яру відкрили символічну синагогу, що стане одним із елементів Меморіального центру Голокосту.

14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам’ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада України своєю постановою, яка була ухвалена 2 лютого.

Праведники світу в Україні

Станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Ізраїлем звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.

Першою серед українців таким званням була відзначена Марія Бабич, яка в окупованому Рівному врятувала єврейську дівчинку Іріт Осіпову. Після війни Бабич стала членом сім’ї Осіпових і разом з ними виїхала до Ізраїлю. Звання Праведниці народів світу їй було надано 1 травня 1962 року.

Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

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Автор: Костянтин Гончаров