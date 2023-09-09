Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський ввів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова до складу Ради національної безпеки та Ставки верховного головнокомандувача.

Відповідні укази №571/2023 та №572/2023 від 8 вересня опубліковані на сайті Офісу президента.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Умєрова Рустема Енверовича – міністра оборони України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олоксія Резнікова. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в одному з указів.

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В іншому указі стосовно Ставки подібна інформація.

"Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – міністра оборони України; вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача Резнікова", - мовиться у документі.

Призначення Умєрова міністром оборони

5 вересня Верховна Рада України підтримала рішення щодо відставки Олексія Резнікова, який займав посаду міністра оборони з 4 листопада 2021 року.

6 вересня парламентарі підтримали кандидатуру, яка була запропонована Зеленським, на цю посаду, - Умєрова. До цього він працював на посаді голови Фонду державного майна.

7 вересня Зеленський представив Умєрова і завдання, які стоять перед ним зараз, колективу Міністерства оборони. Глава держави зазначив, що потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони, адже воно відповідає за координацію всього сектору оборони.

Президент переконаний, що новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров може перезавантажити роботу оборонного відомства.

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