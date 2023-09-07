Президент нагадав, що представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров може перезавантажити роботу оборонного відомства. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати", - відзначив Зеленський.

На переконання президента, Умєров "може перезавантажити роботу Міністерства оборони".

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"Саме це зараз потрібно", - наголосив президент.

Призначення Умєрова на посаду міністра оборони

Сьогодні, 7 вересня, Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і завдання, які стоять перед ним зараз, колективу відомства. Президент зазначив, що потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони, адже воно відповідає за координацію всього сектору оборони. Крім того, глава держави додав, що треба скасувати кожну бюрократичну процедуру, де це можливо зробити.

5 вересня Верховна Рада України відправила у відставку Олексія Резнікова, який займав посаду міністра оборони з 4 листопада 2021 року.

6 вересня народні депутати підтримали кандидатуру, яка була запропонована президентом України Володимиром Зеленським, Рустема Умєрова. До цього він працював на посаді голови Фонду державного майна.

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