Президент зазначає, що лише після цього можна говорити про те, "як треба закінчувати цю війну, хто її почав, і коли можна це закінчити".

Президент Володимир Зеленський, говорячи про заяви засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска щодо війни в Україні, наголосив, що для того, аби зрозуміти, що Росія накоїла в Україні, потрібно приїхати і побачити все на власні очі.

Як він сказав під час The New York Times DealBook Summit, звʼязок із Маском підтримувався з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"З самого початку повномасштабного вторгнення дійсно у нас був зв'язок, і у мене особисто, з Ілоном Маском. Для нас дуже важливо було, щоб ми не втратили суспільство, яке потрапило під окупацію", – сказав Зеленський.

Відео дня

Він додав, що завдяки інтернету та зв'язку зберігалося життя: виплати заробітних плат, пенсій, тощо.

"Потім в якийсь момент, мені здається, що Ілон почав змінювати свою точку зору, і щоденно ми чули ті чи інші різні заклики. Я думаю, що чи хтось на нього впливає, або він якось так самостійно робить... Я завжди кажу абсолютно відверто: хочеш зрозуміти, що Росія тут накоїла, – приїдь сюди в Україну і ти все це побачиш сам на власні очі, без просто слів. І тоді вже після цього скажеш, як треба закінчувати цю війну, хто її почав і коли можна це закінчити", – наголосив президент.

Скандальні заяви Маска про Україну

3 жовтня Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною та Росією. На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН. За словами Маска, Росія піде, "якщо такою буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", бо острів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, Маск пропонує Україні відновити постачання води до Криму та набути статусу нейтральної держави.

В Офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включаючи тимчасово окупований Росією Крим.

Згодом і Зеленський відреагував на скандальні твіти Маска. Зеленський опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?" із двома варіантами відповіді: "Той, який підтримує Україну" чи "Той, який підтримує Росію".

Вас також можуть зацікавити новини: