За словами глави держави, наразі триває зменшення кількості нових випадків COVID-19 на одну-дві тисячі щодня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні «збили» третю хвилю COVID-19, ситуація із захворюваністю контрольована.

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Як передає прес-служба Офісу президента, про це глава держави сказав на зустрічі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантинних обмежень.

Зеленський зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.

«Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у «червону» зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку», – зауважив він.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні минулої доби виявили майже 9,6 тис. нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли понад 440 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, померли - майже 43,4 тис.

Сьогодні, 28 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував зниження рівня захворюваності на COVID-19 в всіх областях України. Водночас, за його словами, на Великдень та травневі свята буде посилено контроль за дотриманням громадянами й установами протиепідемічних заходів.

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Автор: Костянтин Гончаров