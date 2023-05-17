Так, зафіксовано переміщення в напрям Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок із живою силою та БТРів, також ворог відновив тактику нічних пересувань.

В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти проводять масове перекидання техніки.

"Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень, окрім напряму Бердянск-Пологи, зафіксовано переміщення в напрям Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок із живою силою та БТРів", - повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також, за словами Андрющенка, росіяни відновили тактику нічних пересувань.

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"В період з другої до третьої ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну зафіксовано звук проходження військової техніки", - додав він.

Ситуація у Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Андрющенко заявив, що у район Маріуполя прибули нові підрозділи окупантів на заміну тим, кого перекинули в бік Вугледара. В окупованому місті спостерігалось посилення переміщень ворога.

За його інформацією, основні частини окупаційних військ для підкріплень сил рухались безпосередньо з Новоазовська, оминаючи Маріуполь. Це стало можливо через відновлення окупантами мосту в с. Гранітне Маріупольського району. При цьому, як зазначив радник, великого переміщення військової техніки не спостерігається.

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