У місті помітили переміщення техніки та живої сили окупантів.

Російські окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно укріплюють оборонні споруди у Маріуполі.

"Окупанти продовжують укріплюватись в Маріуполі. Вони встановлюють захисні споруди по всьому місту та навколо нього. В основному росіяни встановлюють бетонні доти з кулеметами біля мостів. Дуже непогано вони їх маскують. Все інше в місті наче завмерло. Всі очікують контрнаступу ЗСУ", - розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, у місті відбувається постійна ротація окупаційних військ РФ. Загальне скупчення підрозділів тримається на одному рівні.

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"Є певні переміщення військової техніки та особового складу окупаційних російських військ у Маріуполі. Якщо з міста окупанти перекидають на лінію фронту певні підрозділи, то на їх місце відразу заходять інші. Локацію вони можуть змінювати, проте загальне скупчення російських підрозділів в Маріуполі тримається на одному рівні", - підсумував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

За словами Андрющенка, загарбники продовжують знищувати місто. Наразі у Маріуполі майже 300 будинків демонтовано, а у планах росіян – знести ще приблизно 700.

Крім того, росіяни стягують до Маріуполя системи ППО. Днями там вперше помітили нову систему ЗРК ТОР-2.

Водночас у місті проводять допити місцевого населення. До цього процесу залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ.

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