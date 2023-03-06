Списки громадян з виданою зброєю владі відомі, оприлюднювати їх вони поки що не будуть.

Жителів Дніпропетровської області закликали протягом 10 днів здати зброю та боєприпаси, видані нею на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як повідомив голова області Сергій Лисак, такий термін здавання зброї він назвав на нараді із керівництвом правоохоронних органів 6 березня.

"Коли ситуація у регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишили "на руках". Списки цих громадян нам відомі, оприлюднити їх ми поки що не будемо. Але, ще раз наголошую, вони мають 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку", - підкреслив він.

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Міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв українській молоді завершити реформу про реєстрацію вогнепальної зброї на території України, щоб кожен українець з підліткового віку знав, що таке пістолет, і як потрібно з ним поводитися.

Згідно з опитуванням, близько 61% українців вважають, що масове озброєння громадян вогнепальною зброєю - запорука зміцнення обороноздатності України.

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