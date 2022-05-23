61% українців вважають, що масове озброєння громадян вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни.

В умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї.

Про це свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що понад 90% опитаних згодні з тезою, що свобода є однією з головних цінностей для українців.

Половина опитаних вважають, що здатні самостійно захиститися у випадку виникнення раптової загрозі життю, здоров'ю чи майну до прибуття поліції. Такими себе вважають чоловіки, молоді респонденти і ті, хто досконало володіє вогнепальною зброєю.

"Опитані висловлюють більше занепокоєння за безпеку своїх близьких та рідних (91%), аніж за свою власну безпеку (63%). За власну безпеку більше хвилюються жінки, мешканці півдня і сходу, респонденти з місць, де були бойові дії, або ж окупація", - йдеться в результатах опитування.

Зазначається, що наявність власної зброї, або в когось із близьких чи рідних викликає більше відчуття захищеності (48%), ніж наявність поруч інших людей із легальною зброєю (33%).

В умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Сьогодні таку ініціативу підтримують 58%, не підтримують – 39%.

"Таким чином, вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників (у 2018-2021 підтримували таку ідею близько чверті, не підтримували – понад 70%)", - зазначають соціологи.

Прихильників "озброєння" громадян більше серед мешканців центру країни, респондентів молодої та середньої вікової груп, чоловіків. Українці, родичі яких нині захищають країну на війні, більш лояльні до ідеї надання громадянам права на володіння зброєю.

61% українців вважають, що масове озброєння громадян сприятиме зміцненню обороноздатності країни. 36% мають протилежну думку. "Більше цю тезу підтримують молодь, чоловіки та ті, хто мають бажання мати зброю", - зазначають автори дослідження.

Крім того, 45% вважають, що можливість вільної купівлі зброї збільшить особисті свободи громадян, а 40% – навпаки вважають, що за таких умов буде утиск свободи. Останніх більше серед мешканців сходу, жінок і противників створення умов для вільної купівлі зброї.

Водночас 58% побоюються, що вільна купівлі зброї призведе до збільшення злочинності. Протилежної думки дотримуються 35%. "Останніх більше серед мешканців центру, чоловіків та тих, хто хочуть стати власниками вогнепальної зброї", - свідчать результати опитування.

Близько 80% респондентів не відчували необхідності мати зброю до початку вторгнення Росії. Натомість сьогодні 44% хотіли б бути власниками зброї. "В результаті, сьогодні третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни, змінили думку на протилежну, а майже половина з них хочуть аби зброю мали члени родини", - зазначають соціологи.

Майже 60% чоловіків і 30% жінок скористалися б правом придбання зброї, якби у них була така фінансова та юридична можливість. Водночас 64% вважають, що існує значна загроза нелегального обігу зброї після закінчення війни. 31% переконані, що хоча така загроза існує, але вона незначна. 3% взагалі не вбачають можливої загрози.

Окрім того, більшість опитаних (72%) підтримують ідею запровадження в Україні обов'язкового навчання з володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення, 26% - не підтримують.

Як проводилося опитування

Опитування проведено серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%. Терміни проведення: 16 травня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Законопроектом передбачається впровадження Посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

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