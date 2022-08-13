З району паркової зони міста у бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли.

Влада Енергодара закликала містян бути обережними та обмежити перебування на вулицях міста.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара. Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів", - зазначив він.

За свідченнями місцевих, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли.

"Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд", - зауважим мер міста.

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні розвідки Міноборони припускають, що російські окупанти планують обстріляти Запорізьку АЕС із техніки під українським прапором.

А 6 серпня стало відомо, що ідентифіковано командира, що керує підрозділом РФ в Енергодарі. Це полковник Клименко Вадим Володимирович 30.09.1970 року народження. Він народився у смт Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син і дочка досі живуть в Україні.

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