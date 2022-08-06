Світову спільноту закликають невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України.

Станом на сьогоднішній ранок Запорізька атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. У результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український персонал станції продовжує працювати під окупацією і докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

"З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - наголошується у заяві "Енергоатому".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі. За його словами, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

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