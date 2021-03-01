Мешканець Львова поширює публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами.

Поліція відкрила кримінальне провадження через заклики до жорстокого поводження з тваринами у соцмережах.

Читайте такожВ Сумах школярки наковталися таблеток та викликали швидку допомогуПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівщини.

Поліцейські виявили пост про те, що мешканець Львова поширює публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами.

За фактом дізнавачі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Автор: УНІАН