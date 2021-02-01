У Львові проводять експеримент, в рамках якого боротимуться з ожеледицею за допомогою кавової гущі.
У парку 700-річчя Львова посипали доріжку кавовою гущею.
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Суху пресовану гущу надали безкоштовно дві мережі кав'ярень.
Згодом двірники зметуть її в місця зелених насаджень.
У місцевій міськраді впевнені, що кавова гуща не тільки не шкодить зеленим насадженням, але і може бути їм корисною і її не потрібно прибирати після використання.
Коли перевірять її на ефективність в боротьбі з ожеледицею, то приймуть рішення про використання гущі і в інших парках.
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