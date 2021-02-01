У місті стартував експеримент по боротьбі з ожеледицею за допомогою кавової гущі.

У Львові проводять експеримент, в рамках якого боротимуться з ожеледицею за допомогою кавової гущі.

У парку 700-річчя Львова посипали доріжку кавовою гущею.

Читайте такожУ Львові проти ожеледиці будуть використовувати кавову гущу

Суху пресовану гущу надали безкоштовно дві мережі кав'ярень.

Згодом двірники зметуть її в місця зелених насаджень.

У місцевій міськраді впевнені, що кавова гуща не тільки не шкодить зеленим насадженням, але і може бути їм корисною і її не потрібно прибирати після використання.

Коли перевірять її на ефективність в боротьбі з ожеледицею, то приймуть рішення про використання гущі і в інших парках.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська