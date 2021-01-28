Експеримент проведуть у парку «700-річчя Львова».

У Львові для посипання доріжок у парках під час ожеледиці планують використовувати кавову гущу.

Читайте такожНа Житомирщині через негоду сталося понад 80 аварій (відео)Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, таку ініціативу запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак.

Вона зазначила, що кавова гуща після використання має абразивні властивості, не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною та не потребує збору після використання.

«Ми у пошуках екологічних альтернатив для боротьби з ожеледицею, адже є багато зауважень від містян, що піскосуміш потім залишається на весняний та літній періоди і з нею складно поборотись, а соляні розчини, мабуть, через свою активність не зовсім підходять для власників домашніх улюбленців, в них застереження стосовно її використання. Тому виникла ідея спробувати боротись із ожеледицею кавовою гущею», - розповіла Оршак.

За її словами, кавову гущу використовують для боротьби з ожеледицею у Великій Британії, але це не є практикою масового характеру.

«Під дією сонця кавова гуща за рахунок того, що вона чорного кольору, поглинає в себе тепло, не відбиваючи, а поглинаючи промені. За рахунок цього вона також бореться з ожеледицею. Крім того, це добре робити у парках, тому що кавова гуща має сприятливий і гарний вплив на рослинність. Гущу не потрібно прибирати, вивозити чи утилізовувати. Її просто треба буде змести на травичку, кущі чи під дерева і вона матиме корисні властивості для рослин», - пояснила Оршак.

Відтак, реалізувати такий пілотний проект планують спершу у парку «700-річчя Львова».

Наразі ведуться перемовини з кав’ярнями, які зможуть надавати гущу безкоштовно.

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Переклад: Світлана Макринська