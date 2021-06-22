Сьогоднішній рейс - комерційний, за умовами контракту, подробиць не розголошують.

У небо здійметься гордість України "Мрія" - найпотужніший і найбільший літак у світі. Ан-225 виконає рейс на замовлення однієї з країн НАТО.

Читайте такожУкраїнська «Мрія» знову полетіла допомагати в боротьбі з COVID-19 (захопливе відео)Перший переліт відбудеться з аеродрому Гостомеля до Баку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зліт нашої красуні постійно привертає увагу сотень людей та професійних фотографів. Після тривалого технічного обслуговування це перший політ цього року. Останній рейс "Мрія" виконала торік із Шотландії до Ізраїлю.

Сьогоднішній рейс - комерційний, за умовами контракту, подробиць не розголошують.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.

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Автор: Ольга Робейко