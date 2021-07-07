Літак перевіз три вантажіки загальною вагою понад 60 тонн.

Компанія «Авіалінії Антонова» за один рейс перевезла три пожежні машини «Rosenbauer Panther 6x6» з з Близького Сходу до Центральної Азії.

Як повідомляє прес-служба компанії, команда «Антонова» прийшла на допомогу компанії Rosenbauer, коли обставини зробили авіаперевезення єдиною можливістю безпечно і вчасно доставити вантаж. Питання було вирішено всього за тиждень.

Авіакомпанія направила літак Ан-124-100М-150 зі свого базового аеропорту в Гостомелі на Близький Схід, щоб завантажити пожежні машини і доставити їх в Центральну Азію.

Зазначається, що вага кожної пожежної машини – 21 т, довжина – 12 м. Таким чином, у цьому перевезенні загальна вага вантажу склала 63 тонни, а за довжиною – 36 м. Вантажівки зайняли усю довжину вантажної кабіни «Руслана».

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Навесні цього року літаки авіакомпанії "Авіалінії Антонова" перевезли з Німеччини до США фармацевтичні машини для виробництва вакцин проти COVID-19.

Всього було успішно виконано шість рейсів з аеропорту Франкфурт-Хан, Німеччина, в США, включаючи Балтімор, штат Меріленд, і Кінгстон, штат Північна Кароліна, повідомили в компанії.

При цьому кілька польотів проходили в складних погодних умовах, викликаних сніговими бурями.

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Автор: Дмитро Захаров