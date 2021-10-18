Джерело в Державній кримінально-виконавчій службі розповіло, що Зайцева довгий час "поводиться зразково".

18 жовтня виповнюється чотири роки з дня моторошної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої, в якій загинули п'ятеро людей. Вона відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79.

Журналісти сайту "Сегодня" з'ясували, як живе Зайцева за ґратами.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: у справі Зайцевої намітився поворотВони зазначають, посилаючись на джерела у виправному центрі, що Зайцева там поводиться так, як засуджені, які готуються вийти на свободу достроково.

"Читає книги просто запоєм, скрізь проявляє активність. Маю на увазі культурні заходи, які проходять на території виправного центру. Крім того, Зайцева працює, задіяна на вишивці", – розповіли пенітенціарії.

Лариса Матвєєва, адвокат потерпілих в аварії, каже: щоб клопотати про дострокове звільнення, Зайцева повинна відбути мінімум половину терміну. Але для цього вона повинна ще відшкодувати завдану шкоду. А не виплачувати родичам жертв по 30-40 грн раз на два-три місяці.

ДТП за участю Зайцевої у Харкові: що відомо

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса "20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова і Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі термінами по 10 років кожному.

Автор: Ольга Робейко