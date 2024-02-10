Президент уточнив, що мова йде про бойових командирів цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні

Президент України Володимир Зеленський назвав заступників головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Прізвища були озвучені у вечірньому зверненні глави держави до українців.

Зеленський зазначив, що сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. "Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії", - наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що мова йде про бойових командирів цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

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"Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем", - повідомив Зеленський.

У цьому зв'язку, глава держави додав, що потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. "Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів", - відзначив глава держави.

Разом з тим, Зеленський погодив кандидатури заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України Анатолія Баргилевича. Ними стали Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко та Михайло Драпатий.

"Погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики в нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив президент, увесь реальний бойовий досвід бойових командирів, бойових бригад, підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, має бути реалізований для успіху Сил оборони України.

Окремо Зеленський повідомив, що провів також детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що вже виробляється і що планується до виробництва. Йдеться про дрони, снаряди для дронів, артилерію та боєприпаси, українську техніку.

"Окремо – розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано", - відзначив глава держави.

Зміни у керівництві української армії

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

Зокрема, новим Головнокомандувачем Збройних сил України було призначено генерал-полковника Олександра Сирського замість Валерія Залужного.

Зеленський вважає, що 2024-й рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

Також президент звільнив з посади начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Замість нього цю посаду зайняв Анатолій Баргилевич.

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