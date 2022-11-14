У випадку надзвичайної ситуації в столиці частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 26 грудня по 27 січня, у цей час школи опалюватимуть мінімально.

"Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За словами мера, у цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.

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"Вчителі за бажанням можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву", - розповів Кличко.

Він уточнив, що навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня - відповідно до закону.

Канікули в школах України

Попри повномасштабну війну, освітній процес в Україні триває. Проте бойові дії та удари РФ по енергетичних об'єктах вносять свої корективи.

Як писав УНІАН, осінні канікули рекомендували проводити наприкінці жовтня. Зазначалося, що зміни термінів канікул можуть залежати від військової ситуації в регіоні. За даними Міносвіти, у 28% шкіл України осінні канікули перенесено на зимовий період.

Зимові канікули заплановані з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року. Весняний відпочинок дітям планують надати з 27 березня 2023 року по 2 квітня 2023 року.

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