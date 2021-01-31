Слідство щодо полковника веде Нацполіція.

Полковник Олександр Криворучко, військовий комісар Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ", звільнений з військової служби в запас. Раніше на домагання з його боку скаржилася його підлегла Ольга Деркач.Читайте такожКожен десятий українець у 2018 році потерпав від правопорушень - опитування

Про це йдеться в наказі головнокомандувача Збройних Сил України від 30 січня 2021 року, повідомило оперативне командування "Північ" на сторінці в Facebook.

"Ступінь провини всіх учасників процесу буде встановлена судом", - повідомили в командуванні. Зазначається, що слідство щодо полковника веде Нацполіція.

Що ЗМІ повідомляли про скандал з Криворучком

У січні співробітниця Чернігівського обласного військкомату, підполковник ЗСУ Ольга Деркач повідомила журналістам про домагання з боку свого начальника Криворучка. Про це писало видання "Gorod.cn".

За її словами, Криворучко ліз до неї цілуватися і намагався помацати за інтимні місця, коли вона заходила до нього в кабінет.

Після розголосу цієї історії в ЗМІ Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак доручив військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця.

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Автор: Ольга Робейко