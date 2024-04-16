Колега звільненої інспекторки митниці вважає, що її несправедливо висвітлили у такому образі.

Інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу ніхто не примушував писати заяву про звільнення після того, як вона продемонструвала відомому блогеру незадекларовані коштовні аксесуари. Про це заявив керівник митниці Андрій Кузнік, йдеться у сюжеті ТСН.

За його словами, жінка написала заяву на звільнення за згодою сторін. Робити це її ніхто не примушував.

"Ніхто не силував і не примушував. У нас є закон про боротьбу з корупцією, тобто майно має бути задекларованим. Годинник Cartier за 5 тисяч доларів точно має бути задекларованим", - заявив він.

Коментуючи її слова про те, що вона працює "трошки на себе, трошки на державу", Кузнік зазначив: "Це сумісництво. Якщо ти маєш ще десь якийсь дохід, його треба декларувати".

Одна із вже колишніх колег Дриги вважає несправедливим те, що її висвітлили у такому образі.

"Вона була позитивною і хорошою людиною, і те, що її висвітлили у такому образі – це несправедливо", - зазначила працівниця митниці.

Ще один колишній колега інспекторки розповів, що, на його думку, Дрига одягалась недорого, а годинник марки Cartier на ній він не помічав.

Скандал із коштовним "луком" працівниці Львівської митниці

Нещодавно мережею поширилось скандальне відео із працівницею Львівської митниці Юлією Дригою, яка похизувалася блогеру Ніколасу Кармі своїм дорогим вбранням та аксесуарами.

Вона розповіла, що має капелюх від Руслана Багінського за 18 тисяч гривень, повідець для собаки від Gucci за 200 доларів та сумку Louis Vuitton за 1500 доларів. Також жінка показала взуття Hermes (800 доларів), годинник від Cartier (близько 5 тисяч доларів), піджак HM (2 тисячі гривень) та лосини Calzedonia (1500 тисячі). На питання, де вона працює, Дрига відповіла: "Трошки на себе, трошки на державу".

Невдовзі керівник Львівської митниці Андрій Кузнік заявив, що Дрига тепер є їхньою колишньою співробітницею. За його словами, жінка обіймала посаду головного інспектора управління адміністративно-господарської діяльності з серпня 2023 року.

Згодом Дрига розповіла журналісту Тарасу Середичу, що годинник Cartier – копія, а сумка Louis Vuitton зі старої колекції, вона її купила за гроші від свого бізнесу – інтернет-магазину.

За 2023 рік Дрига задекларувала 136 тисяч гривень заробітної плати на митниці та 41 тисячу зарплати від приватного підприємства.

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