Адам Кадиров, схоже, регулярно бере участь у підставних боях,

Днями в мережі стало вірусним відео "перемоги" Адама Кадирова - сина глави Чечні Рамзана Кадирова - в боксерському поєдинку.

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Тепер же в мережі з'явилося ще одне відео підставного бою за участю 13-річного Кадирова.

"Виявляється, синочок Кадирова не вперше бере участь у підставних боях. ЗМІ публікують ще відео з його спортивної кар'єри", - пише Telegram-канал UcCos / Новини.

На відео можна побачити один з попередніх боїв Кадирова-молодшого. Поєдинок тривав приблизно півхвилини. Суперник Кадирова навіть не намагався атакувати і не завдав жодного удару, а, пропустивши один з ударів по корпусу, встав на коліно і дочекався, поки суддя дорахував до десяти.

Скандальна перемога Адама Кадирова: що відомо

На дитячих змаганнях з боксу під назвою "Час Легенд 6" Адам Кадиров здобув сумнівну перемогу. Його суперник Аслана Біттіров домінував у бою, але суддя зупинив поєдинок і почав відраховувати йому нокдаун. Тут же команда Біттірова викинула рушник, і бій був зупинений, а Кадирову присудили перемогу технічним нокаутом.

Після голова парламенту Чечні Магомед Даудов спробував виправдатися за перемогу Кадирова. Він сказав: "За словами рефері даного поєдинку, він почав відраховувати тому, що по очах Біттірова зрозумів, що той втратив концентрацію. З приводу цього бою виступили шановні і відомі судді. Всі вони відзначають, що в даній ситуації рефері повівся професійно, так як найголовніше - здоров'я дітей, тим більше в цій віковій категорії".

"В аматорських боях серед дітей нокдаун відраховують, коли рефері бачить по спортсмену, що він отримав важкий удар. Я взагалі не сумніваюся, що прийняв вірне рішення", - заявив рефері бою Беслан Куканов.

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Автор: Антон Дудар