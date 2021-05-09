Після 8-го раунду команда британця Біллі Джо Сондерса викинула білий рушник.

У ніч на 9 травня мексиканський боксер Сауль Альварес, на прізвисько "Канело" знищив представника Великобританії Біллі Джо Сондерса.

Зустріч пройшла на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні (США). Бійці змагалися за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO.

Інтриги не вийшло, оскільки все протистояння Альварес домінував у рингу і закономірно крокував до нокауту. Після 8-го раунду бій був припинений, тому що Сондерс відмовився продовжувати. У нього було розбите обличчя та підозра на перелом орбітальної кістки.

30-річний "Канело" продовжує бути pound for pound, тобто визнаним найкращим бійцем незалежно від вагової категорії.

Найбільш яскраві моменти бою до вашої уваги.

Canelo stings Saunders with an uppercut 🎯#CaneloSaunderspic.twitter.com/UwcumUjI2r — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

SAUNDERS IS FEELING HIMSELF 😮 pic.twitter.com/Pb4je27N9X — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Альварес - Сондерс: підсумки бою

Альварес проводив свій другий бій за два з половиною місяці. Мексиканець виходив в ринг у лютому й захистив титули WBA Super і WBC, достроково перемігши в третьому раунді турецького боксера Авні Їлдирима (21-3, 12 КО).

В активі Альвареса тепер 56 перемог (38 - нокаутом) при одній поразці та двох нічиїх.

Для Біллі Джо Сондерса це перша поразка в кар'єрі. До цього в нього було 30 перемог, 14 з яких технічним нокаутом.

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Автор: Артем Будрін