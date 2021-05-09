Бій відвідали 73126 вболівальників / фото REUTERS

У ніч на 9 травня мексиканський боксер Сауль Альварес, на прізвисько "Канело" знищив представника Великобританії Біллі Джо Сондерса.

Зустріч пройшла на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні (США). Бійці змагалися за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO.

Інтриги не вийшло, оскільки все протистояння Альварес домінував у рингу і закономірно крокував до нокауту. Після 8-го раунду бій був припинений, тому що Сондерс відмовився продовжувати. У нього було розбите обличчя та підозра на перелом орбітальної кістки.

фото twitter.com/DAZNBoxing

30-річний "Канело" продовжує бути pound for pound, тобто визнаним найкращим бійцем незалежно від вагової категорії.

Найбільш яскраві моменти бою до вашої уваги.

Альварес - Сондерс: підсумки бою

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Автор: Артем Будрін