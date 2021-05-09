У ніч на 9 травня мексиканський боксер Сауль Альварес, на прізвисько "Канело" знищив представника Великобританії Біллі Джо Сондерса.
Зустріч пройшла на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні (США). Бійці змагалися за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO.
Інтриги не вийшло, оскільки все протистояння Альварес домінував у рингу і закономірно крокував до нокауту. Після 8-го раунду бій був припинений, тому що Сондерс відмовився продовжувати. У нього було розбите обличчя та підозра на перелом орбітальної кістки.
30-річний "Канело" продовжує бути pound for pound, тобто визнаним найкращим бійцем незалежно від вагової категорії.
Найбільш яскраві моменти бою до вашої уваги.
CANELO MEANS BUSINESS. 😤 pic.twitter.com/cH2Y37vEK3— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021
Canelo stings Saunders with an uppercut 🎯#CaneloSaunderspic.twitter.com/UwcumUjI2r— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021
SAUNDERS IS FEELING HIMSELF 😮 pic.twitter.com/Pb4je27N9X— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021
Альварес - Сондерс: підсумки бою
Альварес проводив свій другий бій за два з половиною місяці. Мексиканець виходив в ринг у лютому й захистив титули WBA Super і WBC, достроково перемігши в третьому раунді турецького боксера Авні Їлдирима (21-3, 12 КО).
В активі Альвареса тепер 56 перемог (38 - нокаутом) при одній поразці та двох нічиїх.
- Для Біллі Джо Сондерса це перша поразка в кар'єрі. До цього в нього було 30 перемог, 14 з яких технічним нокаутом.
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