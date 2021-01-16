Поєдинок між двома братами під час їхньої кар'єри так і не відбувся.

Сім британських екс-чемпіонів світу з боксу висловили свою думку про те, хто став би переможцем бою між Віталієм і Володимиром Кличком, якби такий поєдинок відбувся.

Таке опитування провела телекомпанія "BT Sports", передає "Братство Кличко".

За підсумками опитування з великою перевагою перемогу здобув Віталій Кличко. За нього свої голоси віддали шість екс-чемпіонів, тоді як за Володимира - тільки один.

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За перемогу нинішнього мера Києва проголосували Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. А Володимиру перемогу віддав тільки Ріккі Хаттон.

"Я вибрав би Віталія. Просто тому, що у нього було краще підборіддя", - зазначив Кальзаге. "Віталій був хоробрішим і агресивнішим", - вважає Хан. А екс-чемпіон світу в середній і напівсередній вагах Вудхолл підкреслив: "Віталій був більш небезпечним в рингу. Володимир більше дбав про свою безпеку".

Брати Клички: кар'єра і досягнення

Віталій Кличко боксував на профі-рингу з 1998 по 2012 роки (з перервою на чотири роки в 2004-2008 роках). Він ставав чемпіоном світу за версіями WBO (1999-2000) і WBC (2004-2005, 2008-2013). В його активі 45 перемог і 2 поразки.

Віталій володіє титулами "почесного" і "вічного" чемпіона WBC. Також він першим з українських боксерів був введений в Міжнародний зал слави боксу.

Володимир Кличко на профі-рингу в період з 1996 по 2017 роки провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках. Він ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію. Нещодавно він також був включений в Міжнародний зал слави.

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Автор: Антон Дудар