Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який готується до бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, заявив, що хотів би бачити у своєму тренувальному таборі Володимира Кличка.
Слова Джошуа наводить BoxingScene.
Британець пояснив, чому хотів би бачити поруч бійців рівня Володимира Кличка і Флойда Мейвезера.
"Боксери повинні триматися разом. Леви повинні бути разом з левами, а не з вівцями. І хорошим боксерам, щоб ставати сильнішими, потрібно бути поруч з тими, хто ще краще. Так що я безумовно хотів би бачити в своєму таборі Флойда Мейвезера, Джорджа Формана, Роберто Дюрана, Томмі Хірнса, Шугар Рея Леонарда і Володимира Кличка - двері для нього завжди відкриті".
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Нагадаємо, Кличко боксував і проти Ф'юрі, і проти Джошуа. Тайсону він поступився за очками, а Ентоні - технічним нокаутом, після чого завершив кар'єру.
Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
- Повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі проведуть два бої за рік, однак дати поєдинків поки не були названі.
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