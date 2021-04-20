Український екс-чемпіон світу програвав обом британцям.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який готується до бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, заявив, що хотів би бачити у своєму тренувальному таборі Володимира Кличка.

Слова Джошуа наводить BoxingScene.

Британець пояснив, чому хотів би бачити поруч бійців рівня Володимира Кличка і Флойда Мейвезера.

"Боксери повинні триматися разом. Леви повинні бути разом з левами, а не з вівцями. І хорошим боксерам, щоб ставати сильнішими, потрібно бути поруч з тими, хто ще краще. Так що я безумовно хотів би бачити в своєму таборі Флойда Мейвезера, Джорджа Формана, Роберто Дюрана, Томмі Хірнса, Шугар Рея Леонарда і Володимира Кличка - двері для нього завжди відкриті".

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Нагадаємо, Кличко боксував і проти Ф'юрі, і проти Джошуа. Тайсону він поступився за очками, а Ентоні - технічним нокаутом, після чого завершив кар'єру.

Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

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Автор: Антон Дудар