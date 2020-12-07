Володимир Кличко допомагає Ентоні Джошуа підготуватися до бою проти Кубрата Пулєва.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа розповів про те, що перед боєм проти болгарина Кубрата Пулєва знаходиться на зв'язку з українцем Володимиром Кличком.

Джошуа цитує Sky Sports.

"Я розмовляв з Кличком. Ми обговорювали бій з Пулєвим і зізвонимося знову. У Кличка свої погляди на цей бій. Він дасть мені пораду, як боксувати проти Пулєва. Але я повинен поставитися до неї критично, тому що той Пулєв, проти якого мені належить битися, повністю відрізняється від того, з яким бився Кличко", - сказав Джошуа.

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Британець підкреслив, що бої Пулєва з Кличком і Джошуа з Пулєвим - це абсолютно різні поєдинки.

Він також зазначив, що обговорював з Кличком бій Усик - Чісора:

"Ми обговорювали бої, обговорювали поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори. Я сказав, що це був рівний бій, і він погодився".

Джошуа - Пулєв: що потрібно знати

Бій Джошуа - Пулєв пройде 12 грудня в Лондоні.

Джошуа проводитиме обов'язковий захист титулу IBF, але на кону стоятимуть всі пояси, якими володіє англієць.

На профі-рингу Джошуа провів 24 поєдинки: 23 перемоги (21 нокаутом) і 1 поразка.

У Пулєва в активі 28 перемог (14 нокаутом) при 1 поразці. Він зазнав її в 2014 році, коли нокаутом програв Володимиру Кличку.

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Автор: Антон Дудар