Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа розповів про те, що перед боєм проти болгарина Кубрата Пулєва знаходиться на зв'язку з українцем Володимиром Кличком.
Джошуа цитує Sky Sports.
"Я розмовляв з Кличком. Ми обговорювали бій з Пулєвим і зізвонимося знову. У Кличка свої погляди на цей бій. Він дасть мені пораду, як боксувати проти Пулєва. Але я повинен поставитися до неї критично, тому що той Пулєв, проти якого мені належить битися, повністю відрізняється від того, з яким бився Кличко", - сказав Джошуа.
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Британець підкреслив, що бої Пулєва з Кличком і Джошуа з Пулєвим - це абсолютно різні поєдинки.
Він також зазначив, що обговорював з Кличком бій Усик - Чісора:
"Ми обговорювали бої, обговорювали поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори. Я сказав, що це був рівний бій, і він погодився".
Джошуа - Пулєв: що потрібно знати
- Бій Джошуа - Пулєв пройде 12 грудня в Лондоні.
- Джошуа проводитиме обов'язковий захист титулу IBF, але на кону стоятимуть всі пояси, якими володіє англієць.
- На профі-рингу Джошуа провів 24 поєдинки: 23 перемоги (21 нокаутом) і 1 поразка.
- У Пулєва в активі 28 перемог (14 нокаутом) при 1 поразці. Він зазнав її в 2014 році, коли нокаутом програв Володимиру Кличку.
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